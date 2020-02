Krems, Innsbruck – Stress, Überforderung und Burn-out plagen auch in Tirol immer mehr Menschen. Dabei wissen sehr viele aber nicht, was genau sie stresst und warum es das tut. Thomas Probst will das ändern. Er ist Professor für Psychotherapiewissenschaften an der Donau-Universität Krems. Zusammen mit mehreren deutschen Universitäten haben er und sein Team eine App entwickelt, mit der Menschen ihren persönlichen Stresslevel im Alltag dokumentieren können. „TrackYourStress“ heißt das Helferlein auf dem Handy, das sich Interessierte in Kürze kostenlos aus den App-Stores herunterladen werden können. Derzeit wird noch an letzten technischen Details gefeilt.