Boot mit Rohingya-Flüchtlingen kentert: Mindestens 17 Tote

Bei einem Bootsunglück vor der Küste von Bangladesch sind mindestens 17 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Dutzende Menschen wurden zudem vermisst. Alle gehören zur muslimischen Minderheit der Rohingya. Nach Angaben der Behörden war das Boot mit 124 Menschen an Bord überladen. Es lief am Dienstag im Golf von Bengalen in dichtem Nebel vermutlich auf ein Riff und kenterte.