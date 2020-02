119 Migranten vor der Küste Südspaniens gerettet

Vor der südspanischen Küste sind 119 Migranten auf zwei Booten entdeckt und in den Hafen von Málaga in Sicherheit gebracht worden. Dort wurden sie von einem Team des Roten Kreuzes in Empfang genommen, wie die Hilfsorganisation auf Twitter mitteilte.

Nach einem dritten Boot mit wahrscheinlich 67 Menschen an Bord, das mit den anderen beiden in Marokko in See gestochen sein soll, werde noch gesucht, berichteten spanische Medien am Dienstagmorgen unter Berufung auf die Behörden. Die spanische Seenotrettung war unter anderem mit einem Flugzeug im Einsatz.