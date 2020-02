Reutte, München – Zwei Tirolerinnen waren im vergangenen Sommer von einem Flixbus auf einer Autobahnausweiche in Frankreich nach einer Pinkelpause mitten in der Nacht zurückgelassen worden. Der Bus verschwand mit dem Gepäck, zurück blieben Mama Daniela und Tochter Maria Fritz. Nach unzähligen Telefonaten von Opa Helmut Fritz in Reutte mit Flixbus kam die mündliche Zusage, die benötigte Kleidung nachkaufen zu können. Die verschwundenen Rucksäcke selbst kamen erst zu Weihnachten halb leergeräumt in Reutte an. Sogar die Zustellkosten dafür mussten die beiden Frauen selbst bezahlen, aber auch der Kleiderneukauf und Teilverlust des alten Inhalts wurde ihnen – wie berichtet – nicht erstattet. Sie hatten dem Unternehmen 3500 Euro in Rechnung gestellt.