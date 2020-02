Ólafur Elíasson in Zürich: Unter den Wolken

Von Barbara Unterthurner

Zürich – Er hat die Sonne aufgehen, Gewässer durch Galerieräume plätschern lassen, Flüsse grün gefärbt. In Kopenhagen, Paris oder London ließ Ólafur Elíasson ewiges Grönland-Eis in kürzester Zeit dahinschmelzen. Seine Kunst ist nie Kunst um der Kunst willen, sondern mit einer lauten Message versehen. Mit dem dänisch-isländischen Künstlerstar ist Klimaaktivismus in der Gegenwartskunst angekommen.

Inzwischen ist Elíasson längst Blockbuster. „The Weather Project“ 2003 in der Londoner Tate Modern gilt als erfolgreichste Ausstellung eines Gegenwartskünstlers überhaupt. Mit Rekordzahlen dürfte auch „Symbiotic Seeing“ im Kunsthaus Zürich schließen, der Ausstellungskatalog ist nicht zum ersten Mal ausverkauft. Und das zu einer Zeit, wo sich das Museum im Umbruch befindet. Der gegenüberliegende Erweiterungsbau wird im Sommer eröffnet. Der Run auf das Haupthaus ist bis dahin auch trotz chaotischer Verhältnisse in der Sammlung gesichert – Elíasson sei Dank.

Kontemplation findet man in der für das Kunsthaus Zürich und mit Kuratorin Mirjam Varadinis entwickelten Schau also weniger. Für Unmengen an BesucherInnen öffnet sich in der zentralen Installation ein 400 Quadratmeter großer Kunsthimmel: Farbige Wolken ziehen unter sanftem Dröhnen vorbei. Und darunter? Wird das Staunen wohl grenzenlos sein. Zuschauerströme sind (fast) vergessen, da und dort zischt es, wenn Düsen neue Bühnennebelschwaden in den Raum hauchen. Anwesende verlieren sich in Wolkenwirbeln und klangvollen Dämpfen, die sie mit ihrer Körpertemperatur und ihren Bewegungen durch den Raum jagen.

Auch in „Escaped light landscape“, einem Lichtballett erzeugt von Filterglas, Spiegeln und Linsen, das den Raum scheinbar in Bewegung versetzt, ist der Betrachter als „engagierter Zuschauer“ ein entscheidender Faktor. Er beeinflusst das Werk mit seiner Anwesenheit, gleichzeitig ist der Künstler überzeugt davon, dass Kunst eine Sprache ist, die das Potenzial hat, Menschen in Bewegung zu versetzen.

Es sind diese räumlichen Situationen, die Menschen nicht nur rational ansprechen, sondern auch emotional berühren, die Elíasson zum Superstar der Gegenwartskunst werden ließen. Naturwissenschaftliche Experimente werden bei ihm zu kraftvollen Bildern: Bei „Algae window“, einem Arrangement aus unterschiedlich großen Glaskugeln, ist es erstmals nicht der Betrachter, der sich spiegelt. Er wechselt die Perspektive und beobachtet durch die Glaskugeln Ausschnitte der Außenwelt. Die Anordnung der Kugeln ist übrigens mikroskopischen Darstellungen der Kieselalge nachempfunden – ein Organismus, der große Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden kann.

Mit Elíassons Hang zu Superlativen nimmt aber auch die Kritik an seiner Arbeit weiter zu: Antworten auf die Frage, mit wie viel CO2-Aufwand Tonnen von Arktis-Eis nach Mitteleuropa gekarrt werden, bleibt der Künstler schuldig. Geht es um das große Zeichen?

Die Message, die in Zürich in Form von allfälligstem Recherchematerial den Abschluss der Schau bildet, ist jedenfalls gewichtig. Ein Roboter streicht dazu die sphärischen Sounds von Neo-Oscarpreisträgerin Hildur Guðnadóttir („Joker“) live am Chello. Und die Frage danach, ob sich der wortwörtliche Perspektivenwechsel in unserer Gesellschaft, der in Werken wie „Algae window“ bereits ästhetisch reizvoll angedeutet wird, auch in der Realität umsetzen lässt, hängt ebenso schwer im Raum.