Merz erörtert „mit allen Beteiligten“ Rolle in CDU

Der frühere Chef der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, der als möglicher nächster CDU-Chef und -Kanzlerkandidat gehandelt wird, will sich offenbar mit weiteren potenziellen Bewerbern absprechen. „Friedrich Merz wird sich natürlich mit allen Beteiligten abstimmen und sich zu gegebener Zeit äußern“, sagte Merz‘ Sprecher Armin Peter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Wann eine Stellungnahme von Merz zu seinen Plänen erfolgen wird, blieb zunächst offen. „Bis dahin möchten wir uns nicht an Spekulationen beteiligen“, betonte sein Sprecher. Merz hatte am Montag auf den angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit der Ankündigung reagiert, er gebe ihr „jede Unterstützung dabei, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorn zu führen“.

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag bekannt gegeben, dass sie nicht Kanzlerkandidatin der Union werden will. Das Amt als Parteivorsitzende will sie an den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin abgeben, wenn diese Person bestimmt wurde. Deutsche Verteidigungsministerin will Kramp-Karrenbauer hingegen bis zum Ende der Legislaturperiode bleiben.