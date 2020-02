"La Cordillera de los Sueños”: Steinerne Zeugen und ihre Alpträume

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Die Berge haben viele Geschichten zu erzählen. Patricio Guzmán bringt sie im dritten Teil seiner Heimat-Trilogie zum Sprechen. Heimat ist in seinem Fall Chile. Seit dem Pinochet-Putsch in den 70er-Jahren lebt Guzmán im Exil, doch Chile ist sein Lebensthema. Mit dem dreiteiligen „La Batalla de Chile“ dokumentierte er einst zeitnah den Weg seines Landes in die Diktatur. Nun, mit mittlerweile 78 Jahren, ist es ein Zurückschauen, das die Kontinuitäten ins Heute aufzeigt.

„La Cordillera de los Sueños“ beginnt mit Luftaufnahmen der chilenischen Anden, die bald den Blick freigeben auf die Hauptstadt Santiago de Chile. In sorgsamen Gesprächen mit zwei Bildhauern und einem Vulkanologen, einem Schriftsteller, einem Maler und einem Filmemacher-Kollegen spricht er über die Kordilleren und das Wesen Chiles.

Die Berge sind – ähnlich wie hierzulande – alles andere als unpolitisch. Guzmán zieht in seinem essayistischen Voice-Over die Parallele von Karte und Gebiet, verwebt Natur und Kultur zu einer Topographie der Politik. Ein Erdbeben wird zum Sinnbild für den Putsch von 1973 gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende am südamerikanischen 11. September, mit tatkräftiger Unterstützung der US-amerikanischen CIA. Guzmán hat bereits in „Nostalgia de la Luz“ die Atacama-Wüste und in „El botón de Nácar“ Patagonien essayistisch mit der brutalen Zeit der Pinochet-Diktatur verschränkt. Sie wurden unter anderem mit dem Europäischen Filmpreis und einem Silbernen Berlinale-Bären ausgezeichnet – und waren beim Internationalen Film Festival Innsbruck zu sehen.

📽 Trailer:

