Porto – Was haben ein Integrationsprojekt in Wien für Flüchtlinge, die während des Asylverfahrens für den österreichischen Arbeitsmarkt vorbereitet werden, und eine umfunktionierte Lagerhalle für Portwein in Porto, Portugal gemeinsam? Die EU als Finanzier. Und einen Stand beim 4. Cities Forum, bei dem die EU-Kommission ihre Vorzeigeprojekte ins richtige Licht rücken möchte. Es sind Beispiele, die zeigen, wie die Zusammenarbeit von Städten in Europa künftig besser gelingen und man voneinander lernen soll. Hehre Ziele, die – und das wurde bei der EU-Tagung mit Bürgermeistern aus ganz unterschiedlichen Regionen deutlich – viel zu selten in der Realität umgesetzt werden.