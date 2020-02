Fügen – Zwar dauernd mit Stau konfrontiert, aber dennoch verkehrsgünstig in Autobahn- bzw. Inntalnähe gelegen – das ist Fügen im vorderen Zillertal. Man ist schnell am Achensee, aber auch Mayr­hofen und das Ruhegebiet Hochgebirgspark Zillertaler Alpen sowie Innsbruck sind in vertretbarer Zeit erreichbar. Die Infrastruktur im Ort selbst passt. Das Freizeitangebot auch. All das macht Fügen für Bauträger interessant. Zu interessant, wie Bürgermeister Dominik Mainusch Montagabend bei der Gemeindeversammlung im FeuerWerk deutlich machte.