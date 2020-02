Neues Gesetz schreibt auch in Osttirol Maulkorb und Leine vor

Von D. Agu und C. Blassnig

Lienz – Seit Ende Jänner gilt in Tirol ein aktualisiertes Landespolizeigesetz zur Hundehaltung. Hunde sind demnach an öffentlichen Orten innerhalb geschlossener Ortschaften stets an der Leine oder mit Maulkorb zu führen. Das neue Gesetz spricht weiters eine Verschärfung aus: An öffentlichen Orten, an denen sich üblicherweise größere Menschenansammlungen bilden, sind Hunde an der Leine zu führen und müssen zusätzlich einen Maulkorb tragen. Diese Vorschrift gilt auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kinderbetreuungs- und Schuleinrichtungen, in Spielanlagen und Einkaufszentren.

Die in Thal-Aue ansässige Zoologin Gerda Mitter hat in Wien studiert und ist seit zwölf Jahren in Osttirol als Hundetrainerin tätig. Mitter begrüßt prinzipiell, dass die Maulkorbpflicht alle Hunde betrifft. „Damit hört die Diskriminierung einzelner Rassen auf und die Kampfhunde-Debatte ist beendet.“ Der Maulkorb sei speziell da Pflicht, wo viele Menschen sind. „Das sind Orte, an denen sich Hunde ohnehin nicht so wohlfühlen“, meint die Expertin. Positiv sei, dass tirolweit eine einheitliche Richtlinie in Kraft getreten ist.

Alle Hundebesitzer, die sich mit ihren Tieren an den im Gesetz festgelegten Orten aufhalten, benötigen also zusätzlich zur Leine einen Maulkorb. „Die empfohlene Methode, den besten Freund des Menschen an den neuen Fremdkörper zu gewöhnen, ist eine positive Einstellung“, sagt Mitter. Sie legt den Haltern nahe, zu Beginn den neugierigen Tieren nur einen Joghurtbecher zu zeigen, aus dem sie etwas lecken können. Danach könne der Maulkorb mit einer Belohnung darin vorgestellt werden. Geduldig und in kleinen Schritten solle das Tier an die Schutzvorrichtung gewöhnt werden. „Wichtig ist, das Vertrauen nicht zu enttäuschen und den Hund zu nichts zu zwingen“, lautet die oberste Prämisse der Tiertrainerin, die die Gewöhnung an einen Maulkorb mit der Gewöhnung des Menschen an das Tragen einer Brille vergleicht. Tierschutzgerechte Vorgaben für Maulkörbe sind auf der Webseite tierschutzkonform.at nachzulesen.

Die veränderten Rahmenbedingungen veranlassen auch die Stadt Lienz zur Aktualisierung einer seit 2011 bestehenden Verordnung für Hundehalter. „Nachdem das Landespolizeigesetz überall gilt, benötigen wir nur noch eine Ausnahmeregelung für unsere Freilaufzonen“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Es gibt zwei davon: einmal am Wasserrain vom Kinderspielplatz bis nach Maria Trost (Poetensteig), einmal der Feldweg zwischen der Zettersfeldstraße und der Kreuzung Nußdorferstraße/Galgentratte. Die Stadtverwaltung wurde mit der Ausarbeitung beauftragt.