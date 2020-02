SPÖ Burgenland will Vorbild für Sozialdemokratie sein

Die burgenländische SPÖ will nach der erfolgreichen Landtagswahl am 26. Jänner eine Vorbildfunktion für die Sozialdemokratie einnehmen. Das burgenländische Modell stoße derzeit national und international auf großes Interesse. Das Erfolgsrezept könne auch über das Burgenland hinaus erfolgreich sein, betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst bei einer Pressekonferenz am Dienstag.