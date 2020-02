Höchstgericht bekommt fixen Präsidenten: Grabenwarter soll nominiert werden

Wien – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) bekommt nach mehr als einem halben Jahr wieder einen Präsidenten: Die türkis-grüne Koalition will heute im Ministerrat den bisherigen Vizepräsidenten Christoph Grabenwarter (53) für diese Funktion vorschlagen, erfuhr die TT aus Regierungskreisen. Grabenwarter muss noch vom Bundespräsidenten bestätigt werden. Alles andere als eine Zustimmung von Alexander Van der Bellen wäre aber eine Überraschung.

Die bisherigen Verfassungsrichter werden mehrheitlich der ÖVP zugerechnet (sechs). Fünf wurden von der SPÖ nominiert, zwei während der türkis-blauen Koalition von der FPÖ. Kurz verteidigte am Montag in der ZiB 2 das Vorschlagsrecht der Parteien: „Solange sie unabhängig entscheiden und agieren, ist die Welt in Ordnung.“