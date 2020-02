Sinn-Fein-Chefin will erste irische Premierministerin werden

Die irische Sinn-Fein-Chefin Mary Lou McDonald will nach dem überraschenden Wahlerfolg ihrer Partei die erste Premierministerin ihres Landes werden. „Ich denke, es wäre doch eine tolle Sache, einen Sinn-Fein-Premier und auch noch eine Frau auf diesem Posten zu haben“, sagte die 50-Jährige in Dublin. Sie will eine Regierung mit den Grünen und kleineren Linksparteien bilden.

Sinn Fein schnitt in der Wählergunst besser ab als die bürgerlichen Parteien Fianna Fail (FF) und Fine Gael (FG). Damit leitete sie einen politischen Umbruch in der Republik Irland ein. McDonald kündigte an, mit allen Parteien über eine Regierungsbildung sprechen zu wollen - vorzugsweise mit den kleineren linksgerichteten. Doch obwohl Sinn Fein die etablierten Parteien überflügelte, ist eine Beteiligung an der Regierung nicht gesichert. Die drei großen Parteien sind alle weit von einer Mehrheit von 80 Sitzen entfernt.