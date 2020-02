Coronavirus bremst Post und Lieferketten aus

Die Lieferketten in China nach und von Österreich seien durch die Auswirkungen des Coronavirus unter Druck geraten, sagte gestern der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Peking, Martin Glatz. China und Österreich seien heute viel stärker wirtschaftlich verwoben, als es noch im Jahr 2003 bei der SARS-Epidemie in China gewesen sei, gibt der Wirtschaftsdelegierte zu bedenken. Österreich importiere jetzt viermal so viel aus China wie im Jahr 2003 und exportiere dreieinhalb Mal so viel wie damals. 650 österreichische Firmen verfügen über Niederlassungen in China. Die österreichischen Firmen beschäftigen mehr als 20.000 Mitarbeiter in China.