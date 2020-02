FPÖ-Ziel bei Wirtschaftskammerwahlen: „Wollen Nummer zwei bleiben“

St. Jakob i. Def. – Die Voraussetzungen, um in eine Wahl zu gehen, sind für die Freiheitliche Partei nicht die besten, gesteht Gerald Hauser. Dennoch will die Freiheitliche Wirtschaft bei den laufenden Wirtschaftskammerwahlen ihren zweiten Platz hinter dem übermächtigen Wirtschaftsbund (ÖVP) halten. Bei den letzten Wahlen erhielt dieser rund 77 Prozent der Stimmen, die Freiheitliche Wirtschaft gut zehn und die Grüne Wirtschaft landete mit gut acht Prozent auf Rang drei. Während die Grünen nur in 39 der 71 Fachgruppen ausreichend Unterstützung fanden und damit dort antreten können, gelang der Freiheitlichen Wirtschaft eine Kandidatur in 67 Fachgruppen. Rund 1000 Unternehmer haben sich für die Freiheitlichen tirolweit deklariert, in Osttirol 60. Nur der Wirtschaftsbund tritt in allen Fachgruppen an.