Julia Brennachers "Spatial Encounters“: Malerisch aufregende Begegnungsräume

Innsbruck – Herbert Brandl war der (Mal-)Lehrer von Julia Brennacher an der Düsseldorfer Kunstakademie. Bei dem, was sie malt, ist aber deutlich zu erkennen, dass sie die neuere Kunstgeschichte sehr gut kennt. Kein Wunder, hat die 37-jährige Innsbruckerin doch an der heimischen Alma Mater ein diesbezügliches Studium absolviert, um seit einigen Jahren kuratierend, schreibend und nicht zuletzt malend unterwegs zu sein.