Tourengeherin verletzt: Aufwändige Rettung in Westendorf

Westendorf – Bergretter mussten am Montagnachmittag in die Hinterwindau bei Westendorf ausrücken, um eine Skitourengeherin zu bergen. Der Einsatz war aufwändig und zeitintensiv. Erst sechs Stunden nach der Alarmierung konnte die verletzte Deutsche ins Krankenhaus gebracht werden.

„Die gröbste Sache war, überhaupt zum Unglücksort hinzukommen“, erzählt Anton Ager, Ortsstellenleiter der Bergrettung in Westendorf. Mit einer Gruppe anderer Sportler war die 53-Jährige wohl von der Bamberger Hütte gestartet, Richtung Kröndlhorn gegangen und dann talwärts gefahren. Dort kam sie gegen 13.30 Uhr zu Sturz und verletzte sich am Knie. Wegen des schlechten Wetters sei es nicht möglich gewesen, mit dem Hubschrauber direkt zur Verunfallten hinzufliegen, berichtet Ager. „Wir wurden vom Piloten so weit es ging ins Windautal gebracht. Ab dann ging es zu Fuß weiter.“