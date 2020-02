Rotwildabschuss in Tirol - Fünf Tiere mit TBC infiziert

Fünf der 33 am Sonntag in Kaisers in Tirol (Bezirk Reutte) geschossenen Stück Rotwild sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit TBC infiziert gewesen. Zwei davon waren hochansteckend, teilte das Land am Dienstag mit. Damit liege die TBC-Infektionsrate in Kaisers bei 15 Prozent.