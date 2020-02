Justizministerium will Strafe gegen Trump-Berater abmildern

Nach einer öffentlichen Intervention von US-Präsident Donald Trump will das Justizministerium offenbar die Strafforderung gegen dessen früheren Berater Roger Stone abmildern. US-Medien zitierten am Dienstag einen Verantwortlichen des Ministeriums mit den Worten, die von der Staatsanwaltschaft geforderte Haftstrafe von sieben bis neun Jahren sei „extrem, übertrieben und unverhältnismäßig“.

Stone war im November von einer Jury schuldig befunden worden, die Untersuchung des US-Kongresses zur Russland-Affäre behindert zu haben. Am Montag forderte die Staatsanwaltschaft in einem bei einem Gericht in Washington eingereichten Antrag deswegen sieben bis neun Jahre Haft gegen den 67-Jährigen. Der Politikberater müsse dafür bestraft werden, dass er die Kongressuntersuchungen behindert, unter Eid gelogen und Zeugen beeinflusst habe.