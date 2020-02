Negativlauf von San Antonio endete in Oklahoma City

Mit einem 114:106 bei Oklahoma City Thunder haben die San Antonio Spurs am Dienstag (Ortszeit) ihren Negativlauf in der National Basketball Association (NBA) beendet. Jakob Pöltl kam beim ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen auf nur 9:18 Minuten Spielzeit. Der Center bilanzierte mit je einem Punkt und blockierten Wurf sowie je zwei Rebounds, Assists und Steals.

Die Texaner übernahmen früh die Kontrolle im Spiel und lagen abgesehen von der Anfangsphase nie im Rückstand. Die Entscheidung fiel dennoch erst im Schlussviertel. Nachdem die Gastgeber auf 79:79 ausgeglichen hatten, legten die Spurs einen 9:0-Run aufs Parkett und ließen den Gegner danach nicht mehr näher als auf vier Zähler herankommen. LaMarcus Aldridge und Dejounte Murray führten ihr Team mit jeweils 25 Punkten an.

Die Spurs haben wegen des NBA-All-Star-Wochenendes in Chicago nun eineinhalb Wochen Pause. Am 21. Februar treten sie im dann siebenten von acht Auswärtsspielen hintereinander bei Utah Jazz an.