Niederlande: Sprengstoff-Briefe in zwei Firmen explodiert

Bei zwei Unternehmen in den Niederlanden sind vermutlich mit Sprengstoff gefüllte Briefe explodiert. Niemand wurde verletzt, wie die Polizei am Mittwoch über Twitter mitteilte. Die Explosionen ereigneten sich in der Früh in Amsterdam und in Kerkrade bei der deutschen Grenze im Südosten des Landes. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.