FPÖ Kitzbühel kündigt Aufsichtsbeschwerde an

„Zum wiederholten Mal waren die Unterlagen nicht vollständig und sie sind zu spät aufgelegen“, ärgert sich Gamper. Es geht dabei um das Vorhaben „Grand Tirolia“. Hier ist eine Erweiterung geplant, über die es am Montag im Gemeinderat abzustimmen galt, die TT berichtete. Er und sein Listenkollege Gerhard Schwendter müssten sich auf die Sitzungen vorbereiten, wie Gamper betont. Mit den vorliegenden Unterlagen sei dies aber nicht ausreichend möglich. „Wir sind nicht in den Ausschüssen und stehen dann bei der Gemeinderatssitzung immer vor vollendeten Tatsachen“, sagt Gamper.

Winkler sieht im Verhalten von Gamper eine Polit-Show. Wie auch schon bei der Gemeinderatssitzung. „Da setzt er sich in die Zuschauerreihe, um an der Diskussion und Abstimmung nicht teilzunehmen, um dann von dort hineinzureden“, schildert Winkler. Gamper kehrt dann aber nach Aufforderung von Winkler wieder zurück an den Gemeinderatstisch. An der Abstimmung haben er und Schwendter dann aber dennoch nicht teilgenommen.