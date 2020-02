„Ehenbichl darf nicht wie Pflach oder Reutte werden“

Der elfköpfige Gemeinderat hat gerade erst einen einstimmigen Beschluss in Sachen Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes (ÖROK) gefasst, der es in sich hat. „Wohnblöcke wollen wir in Ehenbichl nicht. Sonst würde es unser Gefüge zerreißen. Dann wären wird tot“, findet Bürgermeister Winkler markige Worte. Die dörfliche Struktur müsse unbedingt erhalten bleiben. Über die Raumordnung könne die Kommune dies steuern und tue es auch. Es gebe viele Mittel der Beschränkung, die Ehenbichl einsetzen will. Und der Gemeinderat denkt hier wie der Bürgermeister, wie die Beschlüsse zeigen. „Wir wollen nicht wie Pflach werden“, spielt Winkler auf das enorme Wachstum dieser Talkesselgemeinde an, „und selbstverständlich nicht wie Reutte“, womit er den Wohnblockboom meint. Den Nachbarorten wolle er nichts ausrichten, nur der Ehenbichler Weg sei eben ein anderer.