Gedenken an Nobelpreisträger Hess „geht in Innsbruck unter“

Von Brigitte Warenski

Innsbruck –Am Hafelekar fand der steirische Physiker Viktor Franz Hess 1931 den idealen Ort, um seine Messungen der kosmischen Strahlung – die er bereits 1912 entdeckt hatte – durchführen zu können. Noch heute erinnert die Messstation wenige Meter unterhalb der Hafelekarspitze an Hess, der für seine Entdeckung 1936 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde.

Viktor Franz Hess war Professor in Innsbruck. © universität

Dass hier ein Nobelpreisträger forschte, fällt kaum jemandem ins Auge, das Gebäude sieht sanierungsbedürftig aus, eine gut sichtbare und modern gestaltete Erläuterung des wissenschaftsträchtigen Ortes fehlt. Dass das Schaffen von Viktor Franz Hess hier viel zu wenig gewürdigt wird, befindet auch Thomas Schroll, Geschäftsführer der Innsbrucker Nordkettenbahnen. „Das Werk von Hess geht total unter.“ Bereits vor zehn Jahren hat Schroll sowohl der Stadt Innsbruck als auch der Universität „viele Vorschläge unterbreitet, wie man den Wissenschaftsort aufwerten könnte. Damals entstand sogar die Vision eines Projektes Kosmos, das über die Erinnerung an Hess hinausgegangen wäre. Von der Bergstation Hafelekar taucht der Besucher ein in ein unterirdisches System aus Tunneln und Museumsräumen u. a. zu den Themen Technik, Natur und Klima.“ Spätestens 2012 hätte die Uni laut Schroll eine gute und neue Präsentation der Messstation auf die Beine stellen können, „nach dem Beispiel von Graz, wo das 100-Jahr-Jubiläum der Entdeckung der kosmischen Strahlung groß gefeiert wurde“. An das letzte Gespräch in dieser Sache erinnert sich Schroll. „Es war 2018 mit Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi und Unirektor Tilmann Märk. Danach habe ich mich aus dem Thema ausgeklinkt.“

Physiker Viktor Franz Hess Entdeckung der kosmischen Strahlung: Der gebürtige Steirer konnte beweisen, dass die Radioaktivität bei zunehmender Höhe abnimmt. Der begeisterte Ballonfahrer stellte zudem fest, dass eine andere Strahlung (kosmische Strahlung), die bis dahin niemand kannte, im Gegenzug zunahm. Lange Zeit wurde die Entdeckung nicht anerkannt, dann standen die Wissenschaftsdiskussionen im Ersten Weltkrieg hintan. 1931 wurde Hess als Professor für Experimentalphysik an die Universität Innsbruck berufen. 1936 erhielt er den Nobelpreis für die Entdeckung der „kosmischen Strahlung“. Er kehrte nach Graz zurück, bevor er 1938 mit seiner jüdischen Frau Maria Bertha in die USA emigrierte.

An der Universität nennt man zwei andere Gründe, warum man erst heuer das Projekt nach langem Hin und Her in Angriff nimmt. „Es war lang nicht klar, wem das Gebäude gehört, ob wir Eigentümer oder Mieter sind. Das musste geklärt werden. Dazu ist es nicht einfach in einem sensiblen Gebiet wie diesem, eine Baugenehmigung zu bekommen“, sagt Uwe Steger, Pressesprecher der Leopold-Franzens-Universität.