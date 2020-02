kitzVenture greift auch nach „Fridays for Future“-Marken

Von Max Strozzi

Innsbruck – Neuer Wirbel um das in Kitzbühel ansässige Unternehmen kitzVenture, das von Deutschen geführt wird. Wie berichtet, will sich das Unternehmen unter anderem zahlreiche Tirol-affine Schriftzüge (u. a „Tiroler Madl“) als Marke sichern, was zu heftigen Reaktionen seitens der Politik geführt hat.

Nun hat kitzVenture beim Patentamt auch die Marke „Fridays for Future Austria“ sowie in Deutschand die Marke „Fridays for Future Germany“ angemeldet. kitzVenture wolle aus der Klimabewegung von Greta Thunberg aber kein Kapital schlagen, meint Geschäftsführer Patrick Landrock. „Wir haben kein Interesse, diese Marken wirtschaftlich zu nutzen“, erklärt er gegenüber der TT. kitzVenture werde die Marken – sollte die Anmeldung Erfolg haben – kostenlos an die Greta-Bewegung abtreten. Ein entsprechendes Schreiben mit dieser Zusage (liegt der TT vor) habe man der „Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation“ zugesandt.

Warum dann das ganze Theater? Landrock erklärt, man wolle verhindern, dass sich Dritte die Marke sichern und sie kommerzialisieren. So gebe es in Deutschland bereits mehrfach Versuche, die Marke „Fridays for Future“ zu schützen. Einen Antrag wies das Patentamt zurück, weil die Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht schutzfähig ist. kitzVenture habe laut Landrock nun diese Marke angemeldet – allerdings mit den Zusätzen „Austria“ bzw. „Germany“. Diese Zusätze würden eine Unterscheidungskraft darstellen und könnten damit vom Patentamt anerkannt werden, meint Landrock. Die Marken wolle man dann kostenlos an die Greta-Stiftung übertragen. Aktuell wollen sich in Deutschland mehrere Personen die Marke „Fridays for Future“ sichern. Kürzlich kündigte Greta Thunberg selbst an, den Schutz ihrer Klimabewegung Fridays for Future als Marke beantragt zu haben.

Das angekündigte Vorgehen von kitzVenture weicht diametral von seiner bisherigen Praxis ab. In Deutschland berichten Anwälte, dass kitzVenture-Gesellschafter und Anwalt Nikolai Zutz Unternehmen wegen angeblich mangelhaften Impressums oder fehlender Datenschutzerklärung abmahnt und Kostenersatz verlangt. Sie bieten Betroffenen offensiv ihre Unterstützung gegen die kitzVenture-Abmahnungen an.

