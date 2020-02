Kaum Kredite für Hoteliers: Kritik an Banken und Investoren

Strass i. Z. – Mario Gerber, Hotellerie-Fachgruppenobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, sieht die heimische Hotellerie trotz Niedrigzinsen auf Finanzierungsfallen bei der Realisierung künftiger Projekte zusteuern. „Wir haben in den nächsten Jahren viele Betriebsübergaben an die jüngere Generation, die investieren muss. Aber weil heute bei den Banken nur mehr Kennzahlen relevant sind, bekommen etliche nicht die nötigen Kredite oder müssen dafür Pfandrechte auf private Liegenschaften gewähren“, sagt Gerber. Die Fachgruppe Hotellerie lädt ihre Mitglieder nächste Woche gemeinsam mit regionalen Bankern zum „Finanzierungstag“ ein, um Lösungen zu finden. Ansonsten lautet sein Vorschlag: „Crowdfunding. Dann ist man weniger abhängig von der Bankenlandschaft.“

Scharfe Kritik übt der Hotelier aus dem Kühtai an den so genannten Investorenmodellen: „Das ist Gift, wenn wir Einheimische und Touristiker einen wollen.“ Einerseits wegen „kalter Betten“, die so entstehen, zum anderen durch Preisdruck auf die Branche. Ohne das Geld der Investoren, die sich in das Hotelobjekt einkaufen, seien die Projekte meist nicht finanzierbar. „Ich arbeite LH Günther Platter daran, Investorenmodellen einen Riegel vorzuschieben. Aber das ist schwieriger als gedacht.“