Triumph in New Hampshire: Die Stunde von Bernie Sanders

Washington –Die Vorwahl der US-Demokraten in New Hampshire hat einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer ergeben. Und die Gewissheit, dass das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur noch lange offen bleibt.

Der (für amerikanische Verhältnisse) linksgerichtete Senator Bernie Sanders konnte in New Hampshire den prognostizierten Sieg einfahren. Im Mittel der US-weiten Umfragen hat er bereits die Führung übernommen. Dank seiner treuen Fans, der meisten Spenden und der Struktur des Vorwahlrennens gilt er ab sofort als jener Bewerber, den es zu schlagen gilt. „Dieser Sieg hier ist der Anfang vom Ende für Donald Trump“, jubelte Sanders vor Anhängern.

Ex-Vizepräsident Joe Biden hingegen erlebt ein Debakel. Über Monate hatte er die Umfragen angeführt. Doch dann landete er vorige Woche in Iowa nur auf dem vierten und diese Woche in New Hampshire nur auf dem fünften Platz. Der vermeintliche Favorit ist angezählt. Er wird aber vorerst weitermachen, weil das Rennen jetzt in Bundesstaaten weiterzieht, die ihm besser liegen dürften.