Transit: Südtirols Wirtschaft pocht auf Ausnahmen

Von Peter Nindler

Innsbruck, Bozen – Beim morgigen Treffen mit EU-Verkehrskommissarin Adina Valean und Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Innsbruck will LH Günther Platter vor allem über die unbefriedigende Transit-Situation in Tirol diskutieren. Denn trotz Vereinbarungen wie dem 10-Punkte-Programm von Berlin aus dem Sommer des Vorjahres geht bei der Umsetzung von höheren Lkw-Mauttarifen auf der Brennerachse nichts weiter. Auch nicht bei der Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene.

2,5 Mio. Lkw wurden 2019 auf der Brennerautobahn gezählt. Eigentlich sollten Tirol und Südtirol in der Verkehrspolitik an einem Strang ziehen, doch der Präsident der Südtiroler Handelskammer Michl Ebner und sein Trentiner Kollege Giovanni Bort fachen jetzt einen Transitstreit mit Tirol auf höchster Ebene an.

Ebner fordert in einem Schrei­ben an alle Mitglieder der Tiroler Landesregierung Ausnahmen von den Lkw-Fahrverboten für Südtirol und das Trentino. Zugleich wirft er Tirol Wettbewerbsverzerrung vor. Denn von den (sektoralen) Fahrverboten profitiere vor allem die Transportwirtschaft im Bundesland Tirol, während Südtirol und das Trentino Aufträge verlieren würden. Außerdem lehnt er weitere Verkehrseinschränkungen und Verbote von Kufstein bis Ala ab.

Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) erteilt Ebner eine klare Absage. Sie verweist zum einen auf den „sehr geringen Umsetzungsgrad“ der drängenden Maßnahmen zur Verlagerung wie Kostenwahrheit zwischen Straßen und Schiene (Korridormaut) südlich des Brenners und in Bayern. Andererseits müsste bei der Ausdehnung der Ziel- und Quellverkehrsregelung auf die gesamte Euregio dort das sektorale Lkw-Fahrverbot ebenfalls eingeführt werden. Und vorliegende Zahlen würden die behauptete Wettbewerbsverzerrung widerlegen.

Die Querschüsse aus Bozen und dem Trentino treffen die Politik ins Mark, sind doch Platter und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher in der Transitpolitik auf Konsens bedacht.

Transitstreit erschüttert Euregio

Die Erwartungshaltung vor den Treffen am Freitag zwischen Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), EU-Verkehrskommissarin Adina Valean und Österreichs In- frastrukturministerin Leonore Gewessler ist ohnehin schon niedrig. Jetzt schießt sich auch noch die Wirtschaft in Südtirol und dem Trentino unter Federführung von Südtirols Handelskammerpräsident Michl Ebner auf die Verkehrsbeschränkungen (sektorales Lkw-Fahrverbot, Blockabfertigung, Nacht- und Wochenendfahrverbote) in Tirol ein.

Ebner wirft Tirol mit den Lkw-Fahrverboten Wettbewerbsverzerrung und eine völlig inakzeptable Situation für die Südtiroler Transportwirtschaft vor. „Die Betriebe und Beschäftigten nehmen in Nordtirol deutlich zu und in den beiden anderen Ländern ab. Mit anderen Worten, es gab und gibt eine Verlagerung der Aufträge von Südtirol und dem Trentino nach Nordtirol.“ Diese massive Kritik richtet Ebner in einem Schreiben an die Tiroler Landesregierung und fordert zugleich, wie für die Tiroler Frächter, Ausnahmen vom sektoralen Fahrverbot für bestimmte Massengüter auf dem gesamten Gebiet der Europaregion Tirol.

LHStv. Ingrid Felipe (Verkehrsreferentin): „Gleichfalls dürfen ebenfalls geringe Fortschritte in Bezug auf die Kostenwahrheit angeführt werden.“ © Thomas Boehm / TT

Das Land hat die Vorwürfe geprüft: Transportunternehmen in Südtirol und im Trentino sind zwar weniger geworden, während sie in Tirol nahezu gleich bleiben. Doch es gab eine deutliche Zunahme von zugelassenen Lkw in Südtirol: von 61.000 auf 68.800 Lkw. Außerdem zeigen die Beschäftigtenzahlen, dass die größeren Unternehmen in Südtirol Zuwächse verzeichnen, die kleineren hingegen immer weniger Angestellte haben. Die Transportwirtschaft in Südtirol wächst also, allerdings teilen sich immer weniger Unternehmen den „Güter-Kuchen“.