Prügel für liebestollen Auerhahn war Notwehr

Bozen – Nachdem er im April vergangenen Jahres mit einem Skistock auf einen Auerhahn eingeprügelt hatte, wurde gestern ein 51-Jähriger in Bozen vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen.

Das Gericht sah es nämlich als erwiesen an, dass der Mann in Notwehr gehandelt hat, wie die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten gestern berichtete. Der Sohn des Mannes war auf einer Skipiste gestürzt, und noch bevor „er sich aufrichten konnte, sah er sich einem Auerhahn gegenüber, der sich durch den Jugendlichen bedroht fühlte“ und der dann auf ihn mit weit gespreizten Flügeln losging, heißt es in dem Artikel. Der Vater zögerte nicht und schlug. Er wollte seinen Sohn verteidigen.