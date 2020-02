Erdogan droht mit Militäreinsatz gegen syrische Armee

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat damit gedroht, „alles Nötige“ zu tun, um die syrischen Regierungstruppen in der umkämpften Provinz Idlib zurückzudrängen. Die türkische Armee werde die Streitkräfte des syrischen Machthabers Bashar al-Assad „überall“ attackieren, sollten erneut türkische Soldaten angegriffen werden, sagte Erdogan vor den Abgeordneten der AKP-Fraktion in Ankara.

Den mit Assad verbündeten russischen Streitkräften warf Erdogan vor, in Idlib „Massaker“ gegen die Zivilbevölkerung verübt zu haben. Die türkische Armee werde die syrischen Regierungstruppen „von nun an“ überall in Syrien angreifen, „wenn unseren Soldaten auf den Beobachtungsposten oder anderswo auch nur der geringste Schaden zugefügt wird“, sagte Erdogan vor den Abgeordneten seiner Partei. Dies gelte „ungeachtet des Abkommens von Sotschi“ mit Russland. Assads „Regime und die russischen Streitkräfte greifen ständig Zivilisten an, verüben Massaker und vergießen Blut“, fügte Erdogan hinzu.

Erdogan äußerte sich nach mehreren tödlichen Angriffen der syrischen Truppen auf türkische Stellungen in Idlib seit Monatsbeginn, bei denen 14 türkische Soldaten getötet und 45 weitere verletzt worden waren. Bereits am Dienstag hatte Erdogan gedroht, dass Syrien einen „sehr, sehr hohen Preis“ für jeden weiteren Angriff auf türkische Truppen zahlen werde.

Inmitten der wachsender Spannungen in Idlib tauschte sich Erdogan mit Kremlchef Wladimir Putin über die Lage aus. Nach Angaben des Kremls vom Mittwoch wollen beide Seiten an ihren bisherigen Vereinbarungen zur Lösung des Konflikts festhalten. Dazu solle es weitere Kontakte zwischen den zuständigen Ministerien beider Länder geben, teilte der Kreml mit. Gemeint sind die Verteidigungs- und die Außenministerien in Moskau und Ankara.

TT-ePaper gratis testen und 2 VIP-Tickets für das Electric Love Festival gewinnen Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Es seien verschiedene Aspekte einer Lösung des Konflikts in Syrien besprochen worden - besonders im Hinblick auf die Spannungen in der Rebellenhochburg Idlib, hieß es in der russischen Mitteilung. Die Initiative für das Gespräch sei von Erdogan ausgegangen.

Russland und Syrien verteidigten am Mittwoch die jüngste Offensive des syrischen Militärs und warfen der Türkei bzw. dem Westen insgesamt vor, zu wenig im Kampf gegen Terroristen zu tun. Die syrische Armee habe bei ihrem jüngsten Vorrücken in der Region eine große Menge an Kriegsgerät, Waffen und Munition der Kämpfer sichergestellt, teilten Regierungsvertreter Russlands und Syriens laut der Agentur Interfax am Mittwoch mit.

Demnach stammt die Ausrüstung teils aus westlicher Produktion. Konkrete Länder nannten sie nicht. Auch Beweise für die Beschuldigungen legten sie nicht vor. Syriens Regierung bezeichnet generell alle Rebellen als Terroristen.