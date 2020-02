Niederlande: Keine Verletzten nach Briefbombenexplosion

In den Niederlanden sind am Mittwoch nach Polizeiangaben zwei Briefbomben explodiert. Niemand sei verletzt worden. Nun werde untersucht, ob es einen Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von Briefbomben gebe, deretwegen seit Anfang Jänner ermittelt werde.

Die eine Explosion ereignete sich in einer Poststelle der Bank ABN Amro in Amsterdam. Ein Beschäftigter dort habe ein Zischen gehört, als er dabei war, einen Brief zu öffnen. Er habe diesen darauf weggeworfen, teilte die Amsterdamer Polizei mit. Es habe eine kleine Explosion gegeben. ABN-Chef Kees Van Dijkhuizen sagte, der Mann sei nicht verletzt worden.