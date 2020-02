Imst –Es kann losgehen. Die Kostüme in den Regenbogenfarben, den lieb gewonnenen Farben der Toleranz, liegen bereit. Auch die ausladenden Röcke des Fasnachtchors und der Bethen, die ans Mittelalter und an viel ältere Mythen denken lassen, wurden ausgebürstet. Rund 150 Frauen bereiten sich gerade in 15 Gruppen auf die Weiberfasnacht am kommenden Unsinnigen Donnerstag in Imst vor. Eines ist sicher, Gegenwärtiges trifft auf altes Kulturgut, Humor auf den Wink, dass sich die Geschlechter ebenbürtig sind. Der Umzug findet heuer zum achten Mal statt.