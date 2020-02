EU-Kommissionsvize sondiert in Österreich zu Migrationspakt

Der für die Migration zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, hat am Mittwoch in Österreich einen neuen Anlauf in der EU-Asylpolitik ausgelotet. Ziel der Gespräche ist nach Angaben der EU-Kommission die Vorbereitung des von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigten „Pakts für Migration und Asyl“. Er soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

Der „Pakt für Migration und Asyl“ werde drei Komponenten umfassen, kündigte Schinas bei einer Diskussion in der Diplomatischen Akademie an: Erstens eine Außendimension, wo die EU mehr als bisher in der Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern in Afrika und in der Nachbarschaft tun müsse, zweitens einen „robusten Außengrenzschutz“ und drittens Solidarität.