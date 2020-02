BVT: Projekt-Endbericht für Reform liegt Ende 2020 vor

Nehammer will alle Parlamentsparteien in den Prozess miteinbeziehen. Diese könnten selbst auch Fachexperten nominieren, die dann über den Projektleiter miteinbezogen werden sollen. Ziel sei ein zeitgemäßer, moderner Verfassungsschutz, der das entsprechende Vertrauen genießt. Dieser müsse in der Lage sein Bedrohungen des Terrorismus oder auch des politischen Islam effizient zu bekämpfen. Dafür sei etwa eine klare strukturelle Trennung zwischen nachrichtendienstlicher und Staatsschutzkomponente nötig, wie das in international üblich sei und im Regierungsprogramm verankert ist. Zudem soll die parlamentarische Kontrolle und der Rechtsschutz gestärkt werden.