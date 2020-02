Verstappen fuhr seine ersten Runden im neuen Red Bull

Der niederländische Formel-1-Pilot Max Verstappen hat am Mittwoch in Silverstone die ersten Runden im neuen Red Bull RB16 gedreht. Der 22-Jährige fährt in der neuen Saison an der Seite des Thailänders Alexander Albon und gilt als einer der schärfsten Rivalen von Titelverteidiger Lewis Hamilton. Schon am Dienstag hatte Ferrari um den Deutschen Vettel sein neues Auto präsentiert, den SF1000.