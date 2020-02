„Justiz 3.0“ auch in Tirol: Wie die Justiz Leaks erschweren will

Von Serdar Sahin

Wien – Die Debatte um unerlaubte Veröffentlichung von Ermittlungsinhalten – auch Leaks genannt – hatt­e Folgen. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigte zu Wochenbeginn Maßnahmen an – darunter die Digitalisierung aller Justiz-Akten.

Im türkis-grünen Regierungsprogramm wurd­e das bereits vereinbart. Dort heißt es, dass die „strategische Initiative ,Justiz 3.0‘ zur Digitalisierung der Aktenführung“ fortgesetzt werden soll. Die Tiroler Tageszeitung hat im Justizressort nachgefragt, was dies konkret bedeutet.

Im Dezember 2016 sei bereits ein Pilotprojekt an vier Gerichten in Sachen Digitalisierung gestartet worden. In den darauf folgenden Jahren sei an der Verbesserung von Stabilität und Performance des Systems gewerkt worden. Auf Basis von Feedback und Anregungen durch Justizmitarbeiter habe man funktionale Erweiterungen vorgenommen.

„Justiz 3.0“ auch am Landesgericht Innsbruck

Derzeit sei „Justiz 3.0“ im Bereich der Zivilverfahren an zwölf Dienststellen – darunter das Landesgericht Innsbruck – bei der digitalen Akten- und Verfahrensführung im Einsatz, heißt es aus dem Justizministerium. Verwiesen wird dabei auf das Regierungsprogramm, wo eben paktiert worden sei, die Initiative „Justiz 3.0“ rasch voranzutreiben, „sodass ein digitales Verfahrensmanagement möglichst bald in der gesamten Gerichtsbarkeit Anwendung findet“.

TT-ePaper gratis testen und 2 VIP-Tickets für das Electric Love Festival gewinnen Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Es sei geplant, im zweiten Quartal mit einem Pilotbetrieb in einem Ermittlungsverfahren unter Einbeziehung von Staatsanwaltschaft sowie Haft- und Rechtsschutzrichtern zu beginnen. Ab 1. Juli soll schließlich die Staatsanwaltschaft Korneuburg vollständig auf das elektronische Aktensystem umgestellt werden. „In einem weiteren Schritt soll der Betrieb auf alle Staatsanwaltschaften ausgedehnt werden.“

Durch die digitale Verfahrensführung erhofft man sich in der Justiz kürzere Verfahrensdauern und höhere Qualität. Auch sollen „Rationalisierungspotenziale“, die sich ergeben, genutzt werden.

Verschiedene Möglichkeiten, wie Leaks entgegengewirkt werden könnte, würden derzeit noch in der Fachabteilung geprüft, heißt es. Aktuell könne man dazu noch keine Details nennen. „Durch den elektronischen Akt wird jedenfalls jeder Zugriff erfasst, was präventiv wirken soll.“ Betont wird zudem, dass die Staatsanwaltschaften grundsätzlich kein Interesse daran hätten, ihre Ermittlungsakten in der Medienöffentlichkeit zu lesen, und es derzeit keine Anhaltspunkte gebe, dass Akten aus der Gerichtsbarkeit oder dem Justizministerium hinausgespielt worden seien.

Zugriffsregeln und Berechtigungskonzept

Für Günther Polig vom Zentralen Informatikdienst der Uni Innsbruck beginnt der Schutz elektronischer Akten mit Organisatorischem – etwa damit, dass Zugriffsregeln im Arbeitsvertrag berücksichtigt werden inklusive der Konsequenzen bei Nichtbeachtung. Weiters werde in einem Berechtigungskonzept festgelegt, wer welche Akten in welchem Umfang einsehen oder ändern kann.

„Generell sollten die Benutzer so wenig Berechtigungen wie möglich und so viele wie nötig erhalten – also nur das, was für die Erfüllung der Aufgaben des Mitarbeiters notwendig ist.“ Für den operativen Betrieb im System sei ein Protokoll vorzusehen, das alle Zugriffe aufzeichnet, sagt der Experte. Mit Blick auf Datensicherheit und Datenschutz der Mitarbeiter müssten die Zugriffe auf die Protokolldaten genau geregelt werden. Was bedeutet das? Polig nennt beispielsweise, dass Protokolldaten nur in Anwesenheit des Betriebsrates ausgewertet werden könnten.

Könnte ein Wasserzeichen Leaks verhindern oder erschweren? Das könne nur hilfreich sein, wenn das gleiche Dokument in mehreren Archiven gespeichert werde, erklärt Polig. Zudem könnte das Speichern oder Drucken von Dokumenten softwaretechnisch unterbunden werden. „Das Abfotografieren des Bildschirms oder das Niederschreiben von Inhalten auf einem Notizblock kann dadurch allerdings nicht verhindert werden.“