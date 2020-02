„Bombshell“: Gegen den grindigen Fuchs und seine Freunde

Die Moderatorinnen Megyn Kelly und Gretchen Carlson wehren sich erfolgreich gegen den grindigen Boss Roger Ailes – so liest sich die Geschichte im Nachhinein recht einfach. Doch für die Heldinnen dieser Geschichte ist zunächst nichts einfach. Zu den beiden berühmten Protagonistinnen, die ihre realen Namen tragen, gesellt sich noch die gerade erst frisch eingestellte Kayla Pospisil, die mehrere Vorbilder in einer Figur vereint. Das Star-Ensemble bringt Charlize Theron als Megyn Kelly, Nicole Kidman als Gretchen Carlson und Margot Robbie als Kayla Pospisil zusammen, die allesamt viel Charisma in ihre recht flüchtig gezeichneten Figuren legen. Zusammen repräsentieren die drei die Stadien im Belästigungs-Kreislauf: Gretchen wird aus der Hauptshow „Fox and friends“ verbannt, bald darauf gefeuert und klagt. Megyn ist am Höhepunkt ihrer Karriere und moderiert die republikanische Vorwahldebatte. Kayla ist die Neue, die niemand vor dem Machtmissbrauch des exzentrischen alten Chefs warnt. Roger Ailes wird von John Lithgow durchaus passend verkörpert, nicht als teuflischer Bösewicht, sondern im Fettanzug eher als manipulativer, armseliger, kranker Mann.

Regisseur Jay Roach und Drehbuchautor Charles Randolph übersetzen die Chronologie der Ereignisse in einen Ausflug in den Mikrokosmos des Fernseh-Alltags.

Die Fakten lassen sich längst in Dokumentationen wie „Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes“ nachvollziehen. „Bombshell“ geht es, wie der doppeldeutige Titel verrät, um etwas anderes. Gerade im Rechtsausleger der US-Medienlandschaft ist Sexismus Teil des Geschäfts. Die erfolgreichen Frauen stehen vor der Kamera und in der eigenen Redaktion in einem Spannungsfeld. Das wird deutlich, als Megyn Kelly den „Pussygrabber-in-Chief“ Trump bei der Wahl-Debatte auf dessen Übergriffshistorie anspricht. Senderchef Ailes ist nicht gewillt, seine Star-Moderatorin vor der Vergeltung Trumps und seiner Fans zu schützen. Als skrupelloser Fernsehmacher erkennt er, dass Trumps Wähler seine Zuschauer sind. Und umgekehrt.