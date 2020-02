„La Gomera“: Der Bulle pfeift, der Portier singt

In Rückblenden wird in „La Gomera“ die verzwickte Vorgeschichte erzählt. Die einzelnen Teile sind nach den Figuren benannt. Das Personal: in den Hauptrollen der korrupte Polizist und eine Femme fatale namens Gilda. Außerdem eine Polizei-Chefin ohne Skrupel, ein Mafia-Boss aus Spanien, dessen abtrünnige rechte Hand, diverse Helferlein auf beiden Seiten – und Cristis Mama. Auch die Polizei im von Korruption geplagten Rumänien spielt mit dreckigen Methoden. Immer wieder schlägt die Handlung Haken und treibt die Figuren recht flott vor sich her.