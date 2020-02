Regierungskoalition in Österreich laut Salvini „unnatürlich“

Der Chef der italienischen rechtspopulistischen Partei Lega, Matteo Salvini, hat die türkis-grüne Regierungskoalition in Österreich als „unnatürlich“ bezeichnet. Mit diesem Bündnis sei eine linksgerichtete „Achse“ entstanden, die er als „seltsam“ erachte, so Salvini am Donnerstag in Rom. Der Lega-Chef kündigte zudem einen Besuch im März in Wien an.