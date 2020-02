Vorarlberger Monteur bei Arbeiten in Bayern getötet

Ein Monteur aus Vorarlberg ist bei Arbeiten an einem Skilift im unterfränkischen Bischofsheim etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach einem Bericht der „Main Post“ bereits am 16. Jänner. Eine Sprecherin des Vorarlberger Unternehmens Doppelmayr bestätigte am Donnerstag gegenüber der APA das Unglück.