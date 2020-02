Streik im Altenheim Kitzbühel: „Es geht uns nicht ums Geld“

In Kitzbühel sei man bemüht, das Arbeitsumfeld so gut wie möglich zu gestalten. „Das ist aber nur möglich, weil auch die Stadt Kitzbühel dahintersteht und es sich etwas kosten lässt“, sagt Zeileis. In Kitzbühel sind derzeit 34 Vollzeitbedienstete und 92 Pflegekräfte im Einsatz. „Es ist also nicht so, wie uns immer vorgerechnet wird, dass die Hälfte Vollzeit sind und sich die 35 Stunden nicht ausgehen würden“, hält Luxner fest. Wenn man das 35-Stunden-Modell auf das AWH Kitzbühel anwenden würde, dann würden 2,91 mehr Vollzeitstellen gebraucht.