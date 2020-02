In Oberlienz lernen Roboter den Griff in die Kiste

Oberlienz –Robotik-Knowhow made in Osttirol – diesem Ziel möchte das international tätige Automatisierungsunternehmen MICADO, das seinen Sitz in Oberlienz hat, wieder ein Stück näher kommen. Verschiedene Kundenanfragen hätten ein Innovationsprojekt angestoßen, erklärt der Geschäftsführer und Firmengründer Edwin Meindl. „Unsere Kunden sind bereits in die konkreten Versuche und Tests eingebunden.“

„Ich bin dankbar für diese Chance“, erklärt der junge Mitarbeiter. „Es ist hochinteressant, was im Bereich der Robotik noch alles möglich ist, welche Richtungen uns noch offenstehen.“ Zu viel über seine Arbeit verraten darf Kleinlercher nicht, immerhin handelt es sich um eine Technologie, die Herstellungsprozesse überall auf der Welt optimieren könnte. Einen Monat lang wurde dem Techniker leihweise ein Roboterarm zu Versuchen zur Verfügung gestellt. „In der Schule haben wir die Grundlagen erlernt. Jetzt gilt es, mich in die Praxis einzuarbeiten. Dazu muss ich viel recherchieren, unterschiedliche Komponenten ausprobieren und die Ergebnisse auswerten“, berichtet Kleinlercher.

Die Aufgabenstellung scheint auf den ersten Blick einfach, in der Praxis ist das aber nicht so. Es geht um den Griff eines Roboterarmes in eine Kiste, um Gegenstände beispielsweise zur Weiterverarbeitung zu transportieren, zu sortieren oder für die nachfolgende Verpackung aufzulegen. 3D-Kameras liefern dem System die nötigen Rauminformationen. Der Vorgang wird in Fachkreisen und in der Industrie „Bin Picking“ genannt.