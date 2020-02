Play-off-Platz ist die beste Motivation für die Innsbrucker Haie

Innsbruck – Nach dem 6:3-Heimsieg gegen Dornbirn begann der lange Trip nach Ungarn für die Innsbrucker gestern um 9.30 Uhr. Mit Ausnahme der Langzeitverletzten (Sedivy, Wachter, Pedevilla) und des erkrankten Lukas Bär waren alle Mann an Bord. Luc Snuggerud kann trotz schmerzender Schulter wieder verteidigen, Jan Lattner stürmen. Der wichtigste „Baustein“ im Mannschaftsbus sitzt zur Stunde aber wieder in den Köpfen der Spieler und nennt sich „believe“:

Der Glaube, es nach einer Saison, die einer einzigen Verletztungsseuche glich, doch noch ins Play-off-Viertelfinale schaffen zu können, ist nach zwei Siegen in der Quali-Runde zurück. „Keiner hat mehr an uns geglaubt, aber jeder bei uns glaubt daran“, diktierte Headcoach Rob Pallin auf der langen Fahrt nach Fehervar. In der Hoffnung, dass die erste Sturmreihe mit Tyler Spurgeon (vier Punkte gegen Dornbirn), Jesper Thörnberg (3) und John Lammers (2) ein weiteres Mal vorangeht.