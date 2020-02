Heeresministerin Tanner droht: „Airbus wird mich kennen lernen“

Tanner präsentiert sich kampfeslustig. Airbus werde sie schon noch kennen lernen. Sie fordere „endlich Wahrheit und Klarheit“. Und sie will die Namen jener 14 Leute und Organisationen wissen, die laut dem Geständnis von Airbus gegenüber den US-Behörden Zuwendungen vom Rüstungskonzern erhalten haben. Von diesem verlangt sie „voll umfassende Kooperation mit den Behörden der Republik bei der endgültigen Aufklärung der Eurofighter-Causa“. Es könne nicht sein, dass Airbus in Deutschland, Großbritannien und den USA Wiedergutmachung leiste, in Österreich aber nicht. Der Koalitionspartner, die Grünen, versichert der Ressortchefin, sie bei einer „möglichen Rückabwicklung des Kaufvertrags“ zu unterstützen.

Er habe Vertrauen in die Justiz, sagt Doskozil. „Ich habe aber kein Vertrauen mehr in die politische Ebene der Justiz und in eine Person.“ Er nennt den jetzigen Sektionsleiter und vormaligen Generalsekretär Christian Pilnacek. „Das ist wie in einer Bananenrepublik, wenn sich jemand in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft setzt als oberster Beamter des Justizministeriums und zum wichtigesten Verfahren der Zweiten Republik sagt: ,Gehts mit Scheuklappen durch.‘“ Pilnacek hatte laut einem Mitschnitt in einer Dienstbesprechung davon gesprochen, Verfahrensteile in der Causa Eurofighter zu „daschlogen“.