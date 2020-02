Klimakrise als thesenreiche Bühnen-Apokalypse am Volkstheater

Von Bernadette Lietzow

Wien – Da meint man es sehr ernst – gut so! Fragt man sich nach der Bedeutung der extrem bunt und etwas befremdlich zusammengewürfelten Kostümierung des vielstimmigen Chores im neuen Volkstheater-Stück „Schuld & Söhn­e“, so gibt das Programmheft beredt Auskunft. Heike Kovacs und Sun Li Lian Obwegeser, die beiden Bühnentextil-Verantwortlichen, machten Öko-Nägel mit Köpf(ch)en und bedienten sich in der Schaffung der Kostüme ausschließlich vorhandener Bekleidung aus Fundus und von Secondhand-Plattformen, inklusive Abholung per Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Sie stellen sich damit nicht nur gegen die fatale Ausbeutung von Natur und Mensch in der Textilproduktion, sondern verweisen auch darauf, dass die Theater selbst durch die verbreitete Auflassung der hauseigenen Gewerke gezwungen sind, die klimaschädlichen und sozialpolitisch bedenklichen „Segnungen“ der Fast-Fashion-­Industrie zu nützen.

Damit ist man schon mittendrin in der „Klimatragödie mit Musik“, die am Samstag in der Halle E des Museumsquartiers, in der während der Umbauphase das Volkstheater seine Spielstätte hat, Uraufführung feierte. Nach den Polit-­Revuen „Alles Walzer, alles brennt“ und „Verteidigung der Demokratie“ ist „Schuld & Söhne“ die dritt­e Arbeit, die die Regisseurin und Autorin Christine Eder gemeinsam mit der Musikerin Eva Jantschitsch aka Gustav für Anna Badoras Haus kreierte.

Achtsam gehen sie miteinander um, achtsam begegnen sie der sie (noch) umgebenden Natur: Im Schutzhaus mit Passivenergie-Ausweis, irgendwann in der nahen Zukunft, trifft man sich zum Urmutter-Morgengruß und zum täglichen Rapport über den Kleingarten-Ertrag wie den jeweilig persönlichen schonenden Umgang mit den knapper werdenden Ressourcen.

Die paar Leutchen (Evi Kehrstephan, Katharina Klar, Claudia Sabitzer, Bernhard Dechant, Nils Hohenhövel, Christoph Rothenbuchner, Dominik Warta) haben der ringsumher tobenden Klimakatastrophe früh genug ein Schnippchen geschlagen – und fühlen sich nun in ihrem autarke­n Refugium zunehmend bedroht von den „Hitzeflüchtlingen“, die den verwüsteten Städten entfliehen.

Grundsätzlich gute Ansätz­e, das Problem unserer Zeit, das alle anderen Themen von Infragestellung der Demokratie, Entsolidarisierung, Rassismus etc. wie in einem Brennglas bündelt, auf der Bühne zu verhandeln. Allein geht das Vorhaben nicht auf, wird man doch einerseits ziemlich undifferenziert mit allzu plakativen Parolen überhäuft, während man andererseits dahinter unschwer die recht dünne Suppe, die an diesem Abend gekocht wird, erkennen kann.