Massive Kontrollen: Erneut weniger illegale Einreisen nach Tirol

Innsbruck –„Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir zufrieden sein können.“ So beschrieb Landespolizeidirektor Edelbert Kohler am Donnerstag die aktuelle Situation hinsichtlich illegaler Migration. Tatsächlich ist die Anzahl der in Tirol aufgegriffenen Flüchtlinge erneut massiv zurückgegangen. 5014 unrechtmäßige Einreisen waren es noch 2018, 3450 im Vorjahr. Das entspricht einem Minus von 31 Prozent und dem Stand von 2012/13. Noch deutlicher wird der Rückgang beim Vergleich mit dem Höhepunkt der Migrationswelle: 2016 ertappten Tiroler Polizisten 11.800 Personen bei der illegalen Einreise.