Debütroman „Scham“: Schweigen als schlechte Gewohnheit

Innsbruck –Ein etwa acht Monate altes Kind sitzt in einem Hochstuhl am Frühstückstisch und freut sich auf sein Kompott, doch die Mutter hat Scheußliches mit dem ahnungslosen Wonneproppen vor. Sie will den Buben vergiften. Schon nach der allerersten Seite des soeben auf Deutsch erschienenen Debütromans „Scham“ (Zsolnay) der 1992 geborenen französischen Autorin Inès Bayard will man eigentlich den Buchdeckel zuschlagen, vor diesem Text flüchten. Man tut es aber nicht, weil schon der erste Absatz dieser monströsen Eingangsszene die schriftstellerische Begabung dieser jungen Autorin offenbart. Mit ihrer chirurgisch präzisen Sprache trifft Bayard mit wenigen Worten tief ins Mark. Es überrascht also nicht, dass ihr Erstling 2018 auch auf der Longlist des renommierten Prix Goncourt stand.