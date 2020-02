Martin Gradnitzer und Gilberto Cardola: Derzeit sind bereits mehr als 120 Kilometer von insgesamt 230 Kilometern ausgebrochen, das heißt, schon mehr als die Hälfte: 67 km Tunnel von den Baulosen in Österreich sowie rund 53 Kilometer auf italienischem Projektgebiet. 36 km Haupttunnelröhren, 45 km Erkundungsstollen und 39 Kilometer an Zufahrts-, Rettungs- und Logistikstollen wurden vorangetrieben. Im letzten Jahr haben wir die geplanten Vortriebsleistungen erreicht. Der Vortrieb der Tunnels schreitet plangemäß voran und dies stimmt uns sehr zufrieden.

Gradnitzer und Cardola: Der Projektablauf wird derzeit von uns evaluiert und das Bauprogramm in der Aufsichtsratssitzung Mitte 2020 aktualisiert. Letztmalig wurde im Jänner 2019 in den Gremien der Basistunnel Gesellschaft BBT SE ein Bauprogramm freigegeben, das einen Inbetriebnahmetermin im Dezember 2028 vorsieht. In diesem sind die Zeiträume für die Projektierungen und die Bauabläufe der Rohbauwerke sowie die Dauer für die bahntechnische Ausrüstung enthalten. Die Projektlaufzeit von der Planung bis zur Umsetzung eines Großprojekts in der Dimension des Brennerbasistunnels hängt von sehr vielen Faktoren ab, die oft nicht exakt planbar sind.