Der Lienzer Fasching ist auferstanden

Lienz – So viel Gelächter hatte den Lienzer Stadtsaal schon lange nicht mehr erfüllt: Am Donnerstagabend feierte das „Faschingskabarett“ Premiere. Der Veranstalter-Verein „Kulturinitiative“ mit Robert Possenig hatte ein buntes Programm zusammengestellt, der Saal war voll.

Wie es bei Faschingssitzungen Brauch ist, wurden regionale Besonderheiten aufs Korn genommen, zum Beispiel der doppelspurige Kreisverkehr zwischen Lienz und Nußdorf-Debant: „Wenn du da falsch reinfährst, kommst du in Vorarlberg wieder heraus“, spaßte Hannes Fojan, der mit Thomas Widemair als Duo „Lachwurz’n“ auftrat. Putzfrau Hermine freute sich über einen Goldbarren, den ihr Chef, ein Nationalratsabgeordneter aus Osttirol, ihr mitgebracht hatte. „Er hat ihn unter einem blauen Enzian gefunden.“ Auch die Matreier Finanzen wurden zum Thema gemacht. „In den Bilanzen haben die Matreier keine Einteilung in Soll und Haben, sondern nur eine Zahl, neben der steht ,sollte haben‘“, so der bissige Kommentar von Putzfrau Babsi. Susanna Oberforcher alias Stadtführerin Susi nahm Gäste aus dem Publikum, darunter Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, mit auf ihren Rundgang. „Wie die Bürgermeisterin auf ihren hohen Schuhen durch die Stadt flitzt, da werde ich richtig neidisch“, scherzte sie.