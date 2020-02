Tourismus: Wie ein Fremder in der eigenen Stadt

Innsbruck – Einmal im Jahr werden Einheimische zu Touristen, die durch die eigene Stadt geführt werden, als würden sie deren Sehenswürdigkeiten zum ersten Mal entdecken. Den Ort, in dem man aufgewachsen ist, mit anderen Augen sehen: Am Welttag der Fremdenführer am Samstag, 22. Februar, ist das möglich. Die Tiroler Fremdenführer laden in Innsbruck, Hall, Volders, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, Kitzbühel und Reutte zur Teilnahme an kostenlosen Führungen ein.